SI – Cancelo spinge con Laporta, l’Inter ha un vantaggio

Il futuro di Joao Cancelo continua a tenere banco. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il terzino portoghese avrebbe avuto un contatto diretto con il presidente del Barcellona Laporta per spingerlo a modificare le priorità di mercato del club catalano che, come confermato anche dal tecnico Flick, è attualmente alla ricerca di un centrale difensivo.

L’Inter ha dalla sua parte accordo verbale già raggiunto con l’Al Hilal, ma pesa la volontà del giocatore.

La risposta dei nerazzurri sarebbe stata chiara: chiedere proprio Cancelo come contropartita nell’operazione che vede coinvolti Acerbi e De Vrij. Una mossa che potrebbe sbloccare una trattativa complessa, legando il destino del portoghese a quello di uno dei due difensori centrali attualmente in rosa all’Inter. La situazione resta in evoluzione, con il Barcellona chiamato a una scelta sul proprio mercato in entrata e l’Inter che osserva da lontano.