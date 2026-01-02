Cancelo proposto all’Inter, ma Oaktree e Ausilio frenano: il motivo

Il nome di João Cancelo è stato proposto sia all’Inter che alla Juventus per il mercato di gennaio. A portare l’offerta è stato Jorge Mendes, procuratore del laterale portoghese attualmente in forza all’Al-Hilal, ma club con cui i rapporti sono giunti al capolinea. Nonostante l’interesse, la società sembra opporre resistenza.

La proprietà Oaktree non sarebbe favorevole a questo tipo di operazione: un giocatore over 30, che percepisce 18 milioni a stagione in Arabia Saudita, non rientra nei parametri d’investimento del fondo americano. E non solo, Marotta e Ausilio ripongono grande fiducia in Luis Henrique, l’ex Marsiglia chiamato a coprire il buco sulla fascia destra. Le prestazioni del brasiliano finora non hanno convinto pienamente, ma il percorso di crescita è ancora in corso e la società vuole valutarne l’evoluzione.



“Piero Ausilio è poco convinto, e preferirebbe difendere l’operazione effettuata in estate per Luis Henrique, pagato 25 milioni. Non tutti all’interno del club però sono insensibili davanti all’opportunità di prelevare un calciatore, caratterialmente discutibile, ma efficace e pronto per la A come Cancelo“, scrive il Corriere della Sera.