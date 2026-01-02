Carboni riparte dall’Argentina: c’è lo zampino di Milito!

L’Inter ha definito il futuro immediato di Valentin Carboni. Il giovane attaccante, dopo il grave infortunio al ginocchio patito nella scorsa stagione durante l’esperienza a Marsiglia e il prestito poco fortunato al Genoa, ripartirà dall’Argentina.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al rientro a Milano c’erano diverse opzioni italiane sul tavolo. Verona, Cagliari e soprattutto Lecce avevano manifestato interesse per il giocatore. Tuttavia il club nerazzurro ha acconsentito alla richiesta dell’entourage del ragazzo, che ha scelto di ricominciare direttamente dal campionato argentino.

La destinazione sarà il Racing di Avellaneda, con la formula del prestito. Il club, fresco di semifinale di Libertadores e reduce dalla sconfitta in finale nel torneo di clausura, rappresenta la squadra del cuore di Lautaro Martinez. Attualmente la società è presieduta da Diego Milito, ex stella dell’Inter.

La Gazzetta dello Sport rivela: “Pare che il Principe tripletista abbia avuto un peso nella decisione della famiglia Carboni“. L’influenza dell’ex attaccante nella scelta finale sarebbe stata determinante per indirizzare il giocatore verso il Racing, chiudendo così la porta alle pretendenti di Serie A.