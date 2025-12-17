Carboni torna SUBITO all’Inter: accordo con il Genoa

Clamoroso colpo di scena nel futuro di Valentin Carboni, pronto a tornare con sei mesi di anticipo a Milano dal prestito al Genoa. L’esperienza in Liguria, infatti, non è andata secondo quelle che erano le aspettative sia del ragazzo, ma soprattutto dell’Inter che sperava di poter vedere l’argentino classe 2005 sbocciare con la maglia del Grifone.

A causa dei soli 354 minuti collezionati, dunque, Inter e Genoa hanno deciso di ridiscutere il prestito formalizzato la scorsa estate e raggiungere un nuovo accordo per l’interruzione immediata dello stesso. Come raccontato da Calciomercato.com, dunque, Carboni rientrerà nei prossimi giorni a Milano, ma senza disfare le valigie.

Il fantasista cresciuto nelle giovanili dell‘Inter partirà per un nuovo prestito, nuovamente nel campionato italiano. Al momento, il club nerazzurro ha portato avanti qualche timido dialogo soprattutto con Sassuolo e Parma. Non è comunque da escludere la pista che porta al Pisa, club con cui i rapporti sono ottimi come testimoniato dall’operazione Akinsanmiro della scorsa estate.