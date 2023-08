Sta diventando una vera e propria telenovela con colpi di scena all’ordine del giorno. Il caso Samardzic si arricchisce di nuovi elementi, con il centrocampista serbo che dopo aver svolto le visite mediche non ha firmato con l’Inter e fatto rientro ad Udine mentre la dirigenza nerazzurra riceveva una PEC nella quale si comunicava l’entrata in scena di un nuovo procuratore che, ora, accompagna il padre del calciatore nella trattativa. Si tratta della TDS Sports di Tolga Dilican, una piccola agenzia di Berlino che secondo La Gazzetta dello Sport sostituirà la L10S Sport, agenzia che pochi giorni fa aveva interrotto bruscamente i rapporti con la nota agente Rafaela Pimenta che aveva curato nei dettagli gli accordi tra Inter, Udinese e calciatore.

Cosa significa questo per la trattativa? In casa nerazzurra la notizia non cambia le cose, perché il problema secondo quanto riferisce il quotidiano rimane un altro: dal lato del giocatore rimane sono cambiate le condizioni ed è di fatto partita una nuova trattativa con richieste differenti su format del contratto, stipendio, commissioni e anche “eventuali margini personali sulla futura rivendita”. L’Inter non intende invece modificare la struttura stabilita a suo tempo e ha lanciato un ultimatum: entro domani vanno firmate le condizioni che erano state pattuite altrimenti l’operazione salta.

L’opinione di Passione Inter

La palla rimane ampiamente nel campo del giocatore, che se davvero come dice vuole vestirsi di nerazzurro può forzare la mano e andare a firmare le condizioni che erano state pattuite con l’Inter. Viene difficile pensare che sia “ostaggio” del suo entourage in questa trattativa, anche se nella sua giovane carriera di trattative turbolente ce ne sono già state. Per l’Inter rimane un potenziale grande affare e un’occasione tecnica oltre che economica di grande spessore, ma lo scenario attorno al giocatore è abbastanza… dilettantesco.