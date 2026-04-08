Dopo una stagione, quella che si appresta a concludersi, in cui Cristian Chivu ha dovuto di fatto adeguarsi alla rosa che si è ritrovato, senza poter impostare un mercato realmente orientato alla sua idea di calcio, tutto potrebbe cambiare durante la prossima estate. Il tecnico rumeno rimarrà alla guida dell’Inter, peraltro con un rinnovo contrattuale fino al 2028 che dovrebbe arrivare a campionato concluso.

Secondo La Gazzetta dello Sport, però, quella che Chivu starebbe preparando per l’Inter è proprio una rivoluzione tattica. Insieme alla dirigenza formata da Marotta e Ausilio si sta valutando di abbandonare il dogma della difesa a tre mantenuto per tantissimi anni, fin dal periodo Conte. Il tecnico interista, al quale si è sempre associata l’idea di un cambiamento non esagerato col passaggio al 3-4-2-1, starebbe invece pensando anche ad un 4-2-3-1 (con un 4-3-2-1 come alternativa).

Da qui scelte e indiscrezioni a livello di mercato: Aleksandar Stankovic e Manu Koné sarebbero perfetti in una mediana a due, così come quel Moussa Diaby che ancora stuzzica. Lo stesso si potrebbe dire del possibile addio di Alessandro Bastoni, che spingerebbe ancor più nella direzione di un passaggio alla difesa a quattro. Resta qualche dubbio, invece, sul futuro di Hakan Calhanoglu.