Questo colpo dell’Inter è saltato con l’addio di Inzaghi

L’addio di Simone Inzaghi ha decisamente colto l’Inter di sorpresa. Il club nerazzurro ha avuto non poche difficoltà ad individuare una nuova guida per la panchina nerazzurra, decidendo di puntare su Cristian Chivu dopo il no incassato dal Como per Cesc Fabregas. A questo punto andrà ridisegnato tutto il mercato interista, a seconda di quelle che saranno le esigenze del nuovo tecnico.

A tal proposito, Fabrizio Romano ha rivelato che con l’addio di Inzaghi potrebbe saltare definitivamente un obiettivo che l’ex allenatore nerazzurro aveva fissato per l’attacco, vale a dire Giacomo Raspadori. Il centravanti del Napoli sarebbe stato eventualmente inserito all’interno di un’operazione con Frattesi, da mesi nei radar di Antonio Conte.

Queste le parole del giornalista: “Se Simone Inzaghi fosse rimasto allenatore dell’Inter, un nome che si era valutato nell’ambito di un altro discorso era quello di Giacomo Raspadori. All’interno di un’operazione con Davide Frattesi, obiettivo del Napoli dallo scorso gennaio. In questi discorsi è sorta la possibilità di inserire Giacomo Raspadori nell’operazione con l’Inter, ma lo era con Simone Inzaghi allenatore”.