Colpo a zero in difesa per l’Inter: l’ANNUNCIO di Romano

L’arrivo di Akanji l’ultimo giorno di mercato, parallelo all’uscita di Pavard, ha mosso le acque in casa Inter per quanto riguarda il reparto difensivo. Tuttavia, il processo di cambiamento del reparto è tutt’altro che terminato e già nei prossimi mesi sono attese nuove operazioni.

Tra i possibili obiettivi, ci sarebbe anche Dayot Upamecano del Bayern Monaco, in scadenza di contratto nel 2026. Sul possibile trasferimento a parametro zero del francese, ha fatto il punto Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube. Il giornalista ha sottolineato come il club bavarese stia spingendo per il rinnovo del giocatore.

Queste le sue parole:

“Si inizia a muovere il mercato che riguarda il 2026. Tra i vari rumour su diversi giocatori c’è anche qullo su Dayot Upamecano. In tanti hanno parlato di Inter per il 2026, altri hanno parlato anche di squadre italiane. Posso confermare che l’Inter apprezza il giocatore e conosce gli agenti. Upamecano è sempre piaciuto molto. Il tema è il rinnovo con il Bayern Monaco. A me risulta che vogliano rinnovare il contratto da mesi, continua a lavorarci. Il Bayern vuole arrivare al rinnovo, vuole convincere Upamecano con un contratto importante, lo vede come un giocatore importante, anche Kompany la pensa così. A parametro zero, per il 2026, può essere un’opzione solo in caso di mancato rinnovo, ma il Bayern sta spingendo molto. Bisogna capire cosa accadrà con il Bayern, prima di capire se potrà essere un obiettivo dell’Inter o di altri club”.