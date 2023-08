Saltata la trattativa per Lazar Samardzic e annunciato l’acquisto “low cost” di Arnautovic in attacco, cambiano i piani per la difesa dell’Inter che sta valutando seriamente la possibilità di piazzare un grande colpo nel reparto arretrato. Dopo le prime indiscrezioni delle scorse ore infatti, arrivano importanti conferme sulla volontà da parte del club nerazzurro di formulare un’offerta al Bayern Monaco per Benjamin Pavard, esperto difensore francese in scadenza di contratto nel 2024. Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano lo indica come principale nome in cima alla lista dei desideri interisti e l’autorevole quotidiano transalpino L’Equipe scrive che nelle prossime ore è attesa la proposta nerazzurra al club bavarese.

L’opinione di Passione Inter

Per esperienza e caratteristiche sarebbe il colpo perfetto per completare il reparto difensivo dell’Inter, in grado di dare un nuovo slancio anche in termini di entusiasmo alla piazza. Il giocatore da tempo ha espresso la volontà di cambiare squadra per trasferirsi in un club dove poter giocare da difensore e non più da terzino. La valutazione del cartellino fino a poche settimane fa si aggirava sui 20 milioni di euro con il giocatore classe ’96 che percepisce un ingaggio da circa 5 milioni di euro (e in Italia beneficerebbe del decreto crescita).