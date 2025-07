CorSport: “Nuovo acquisto Inter, può arrivare dal Lipsia”

La sessione estiva di mercato dell’Inter sta vivendo un momento di rallentamento dopo che nelle scorse settimane sono stati ufficializzati i primi tre acquisti, vale a dire Petar Sucic, Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny. In questo momento la dirigenza nerazzurra sta infatti riflettendo anche su quali giocatori cedere.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è però un nuovo nome per il mercato dell’Inter che potrebbe arrivare direttamente dal Lipsia. Si tratta di Lois Openda, attaccante belga che ha dimostrato molto bene il suo valore in questi ultimi due anni passati a giocare in Bundesliga e anche in Nazionale.

L’intenzione dell’Inter sarebbe quella di non spingersi oltre i 30-35 milioni per questo rinforzo offensivo. Openda può giocare sia da attaccante centrale che da trequartista ed eventualmente anche da esterno offensivo: porterebbe quindi fantasia ma anche gol e assist, tutte doti che potrebbero far comodo a Chivu.