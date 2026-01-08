De Vrij come contropartita: scambio tra Inter e Fiorentina

L’obiettivo principale sul mercato invernale dell’Inter resta quello di trovare un esterno destro che possa alternarsi a Luis Henrique in attesa del recupero di Dumfries. Dopo che la pista Cancelo è sfumata, il club nerazzurro potrebbe anche decidere di rimanere con la rosa attuale, ma continua comunque a monitorare le opportunità che il mercato può offrire.

Da diverse settimane è entrato nel mirino dei dirigenti il nome di Dodo, esterno della Fiorentina. Il giocatore è stato sondato e l’interesse da parte dell’Inter è concreto. Secondo quanto riportato da La Nazione, potrebbe anche concretizzarsi una mossa a sorpresa sul fronte della trattativa.

“Occhio a De Vrij, che l’Inter potrebbe usare come pedina in parziale contropartita per Dodo (sono attesi movimenti in tal senso dei nerazzurri). E lo stesso difensore olandese ha interesse nel trovare una squadra che lo faccia giocare in ottica Mondiale”, si legge sul quotidiano toscano.

La possibilità che il difensore olandese possa rientrare nell’operazione rappresenterebbe una soluzione gradita a entrambe le parti. Il centrale cerca maggiore spazio in vista del Mondiale e la Fiorentina potrebbe essere la destinazione giusta per garantirgli continuità di impiego. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi su questa potenziale operazione di mercato.