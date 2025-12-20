CdS – De Vrij può partire a gennaio, la strategia dell’Inter per la difesa

L’Inter potrebbe perdere De Vrij già nella sessione invernale di mercato. Il difensore olandese, che ieri è tornato titolare nella sfida di Supercoppa Italiana contro il Bologna, ha bisogno di maggiore spazio in vista del Mondiale con la sua nazionale e non esclude un trasferimento qualora dovessero arrivare proposte interessanti da altri club.

Secondo il Corriere dello Sport, sia la società nerazzurra che Chivu preferirebbero trattenere il giocatore, ma gestire un calciatore insoddisfatto rappresenta sempre una criticità. In caso di partenza del centrale olandese, servirebbe un rinforzo per la difesa.

La priorità, tuttavia, non sarebbe un altro centrale. L’obiettivo sarebbe trovare un braccetto sinistro che possa rappresentare un’alternativa a Bastoni, evitando così di dover impiegare Carlos Augusto sia sulla fascia che nel reparto arretrato.