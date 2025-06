Di Marzio ANNUNCIA: “Inter, c’è l’accordo per Bonny”

L’Inter ha deciso di fare sul serio e completare l’assalto all’obiettivo numero uno per l’attacco, Ange-Yoan Bonny. Il centravanti del Parma si avvicina giorno dopo giorno ai nerazzurri, nella formazione in cui ritroverebbe Cristian Chivu come allenatore dopo l’ultimo periodo trascorso insieme in una disperata cavalcata verso la salvezza raggiunta all’ultima giornata.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra Inter e Parma è pronta ad entrare nel vivo: “C’è l’accordo tra l’Inter e Ange-Yoan Bonny: nei prossimi giorni si potrebbe formalizzare l’intesa per l’arrivo dell’attaccante del Parma”.

Secondo il noto giornalista, il club nerazzurro dovrebbe chiudere l’operazione in entrata intorno ai 25 milioni di euro. Si tratta di un primo colpo fortemente voluto sia dalla società che da Chivu per rinforzare un reparto che, oltre ai titolarissimi Lautaro e Thuram, ha adesso bisogno di nuovi interpreti.