TS – La difesa del futuro: da Izzo a Milenkovic, tutti i nomi accostati all’Inter

Mercato terminato da poco, ma Inter sempre attiva per perfezionare la difesa e la squadra nelle prossime sessioni. Alcuni dei nomi sono già spuntati nel mercato di settembre/ottobre e tra questi c’era anche il nome di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, che è nei pensieri sia dei nerazzurri che del Milan. Era considerato uno dei principali sostituti qualora sarebbe partito Skriniar verso il Tottenham.

Arrivare a Milenkovic non era semplice, anche per la richiesta della Fiorentina di 40 milioni di euro. Come riporta Tuttosport, infatti, l’Inter aveva anche sondato Smalling per la difesa. Milenkovic ha il contratto in scadenza del 2022 che non ha ancora rinnovato e per questo i nerazzurri potrebbero ottenere uno sconto.

L’affondo su Milenkovic potrebbe, però, dipendere anche da cosa ha intenzione di fare Vanheusden, gioiellino dello Standard Liegi, con la quale i nerazzurri hanno un accordo per un’eventuale ri-acquisto. Tra i tanti nomi, anche quello di Armando Izzo, che il Torino valuta 25 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe mettere in atto lo scambio con Vecino.

