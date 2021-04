GdS – Rivoluzione fascia sinistra, oltre Dimarco, ecco altri tre ‘big’

Ecco i nomi per la fascia sinistra

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Federico Dimarco è sicuramente l'indiziato numero uno a rinforzare l'organico di Conte: ha meritato sul campo la possibilità di tornare alla base per giocarsi un ruolo da protagonista, vista la grande stagione col Verona. L'Inter interverrà sulla fascia sinistra e gli altri nomi sono quelli di Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Filip Kostic che continuano ad essere sul taccuino di Marotta e Ausilio. Domenica scorsa Dimarco è stato il migliore del Verona e qualche ex compagno se l'è abbracciato, segnale che può tornare in nerazzurro con un ruolo da protagonista.