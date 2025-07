Lista per il dopo Calhanoglu: nuovo NOME dalla Germania

Sono ore molto calde in casa Inter per quanto riguarda gli equilibri nello spogliatoio e la posizione di un giocatore che fino a poche settimane fa veniva indicato come un titolare fisso e inamovibile della squadra nerazzurra, ovvero Hakan Calhanoglu. Il regista turco ha fornito pubblicamente il suo pensiero nella giornata di oggi.

Nel frattempo la dirigenza dell’Inter si sta preparando per non farsi cogliere impreparata e ha compilato un elenco di possibili obiettivi importanti per il reparto di centrocampo, soprattutto nel caso in cui Calhanoglu dovesse essere davvero ceduto in questa sessione estiva di mercato per approdare al Galatasaray.

L’ultimo nome di questa lista mercato di Ausilio e Marotta porta ad Angelo Stiller, centrocampista dello Stoccarda che potrebbe cambiare squadra in estate. Lo riporta Gianluigi Longari di Sportitalia, affermando anche che il club tedesco potrebbe essere interessato ad un giovane nerazzurro come Aleksandar Stankovic.