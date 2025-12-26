Dumfries verso l’addio, l’Inter accelera per il sostituto

Il futuro di Denzel Dumfries all’Inter appare sempre più incerto. Nelle ultime settimane la situazione dell’esterno olandese si è complicata, tra problemi fisici e questioni contrattuali che aprono scenari di mercato concreti per la prossima estate.

L’infortunio alla caviglia rimediato nella sfida contro la Lazio del 9 novembre si è rivelato più serio del previsto. Quello che inizialmente sembrava un fastidio da recuperare in pochi giorni, ha invece richiesto un intervento chirurgico. Il 16 dicembre il club nerazzurro ha comunicato che il giocatore è stato operato presso la Fortius Clinic di Londra per stabilizzare l’articolazione. Lo stop si protrarrà fino ai primi di marzo, con otto partite già saltate tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa.

L’assenza prolungata ha messo in difficoltà Chivu, costretto a soluzioni alternative sulla corsia destra. L’adattamento di Luis Henrique si è rivelato più lento delle attese estive, mentre l’infortunio di Darmian ha reso ancora più complicata la situazione. Dopo alcuni esperimenti, tra cui l’utilizzo di Carlos Augusto a destra e di Diouf, la crescita dell’ex Marsiglia ha portato maggiore equilibrio.

Ma a tenere banco non è solo l’aspetto fisico. Dumfries ha nuovamente cambiato procuratore, passando da Jorge Mendes ad Ali Barat. Una mossa che fa riflettere sul futuro e si intreccia con la clausola rescissoria inserita nel contratto. Dopo non essere stata attivata la scorsa estate, la clausola tornerà valida nel mercato estivo 2026: con 25 milioni di euro versati entro metà luglio, qualsiasi club estero potrà portarlo via. Secondo alcune voci, l’olandese si aspettava già di partire la scorsa estate, quando si parlava del Barcellona, e sarebbe pronto a valutare proposte concrete.

Intanto la dirigenza nerazzurra lavora per rinforzare la fascia destra. Il nome che piace di più è Marco Palestra, classe 2005 in prestito al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. Non è però l’unica pista seguita da Marotta, Ausilio e Baccin: nel mirino ci sono anche Moris Valincic, 23enne croato della Dinamo Zagabria, e Brooke Norton-Cuffy, 21 anni anglo-giamaicano del Genoa. La società osserva il mercato e aspetta il momento giusto per muoversi, mentre attende il rientro di Dumfries e lavora per definire il suo futuro.