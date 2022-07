Di Marzio: “Dybala-Inter, Marotta ha detto la verità: contatti in Premier”

Paulo Dybala e l'Inter: qual è la situazione? L'argentino resta una forte tentazione per i nerazzurri ma le cose sono cambiate nelle ultime settimane. Come scrive Di Marzio sul Corriere della Sera, l'entourage di Dybala ha capito da tempo la "frenata" dell'Inter per l'argentino: per questo motivo, sono stati riavviati alcuni contatti in Premier League.