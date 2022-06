Mercato – Dybala-Inter, ci siamo: cosa manca per chiudere l’accordo

Dybala si avvicina all'Inter in modo significativo. Il vertice di ieri, tra Jorge Antun (ag. Dybala) e la dirigenza dell'Inter, ha portato al "grande ottimismo" ma l'incontro non era iniziato proprio in discesa: "I numeri chiesti da Antun non andavano a genio ai dirigenti nerazzurri. Ecco perché sono volate anche parole grosse, a un certo punto del meeting: c’è pure chi ha avuto paura che il tavolo saltasse. Ma poi la diplomazia ha avuto la meglio", si legge sulla Gazzetta dello Sport.