Ederson richiesta MONSTRE: spunta un nuove nome per l’Inter

Continua a rimbalzare da fonti differenti la voce di una possibile uscita di Hakan Calhanoglu dall’Inter. Il regista turco negli ultimi mesi ha offerto un contributo minore alla causa nerazzurra soprattutto a causa di una serie di problemi fisici e su di lui c’è il Galatasaray che sembra intenzionato a riportarlo in patria.

L’Inter ha quindi stilato un elenco di possibili giocatori che valuta come buoni sostituti del suo numero 20 e tra questi c’è in primis il profilo di Ederson. L’Atalanta non vuole però cedere il suo regista classe 1999 e ha fissato un prezzo altissimo per il suo cartellino: 70 milioni di euro, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera.

A queste condizioni per l’Inter risulta molto complicato chiudere l’affare anche inserendo una contropartita come Asllani per abbassare il costo totale. Tuttosport invece rilancia un altro nome per il centrocampo: si tratta di Lucas Da Cunha, centrocampista 24enne di proprietà del Como.