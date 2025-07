La Fiorentina non molla Esposito: altri 2 club lo chiedono

Uno dei giocatori più chiacchierati in casa Inter per quanto riguarda il mercato uscita è da alcune settimane quello di Sebastiano Esposito. L’attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro ha saputo rendersi molto utile nel corso del Mondiale per Club e ha dimostrato quali sono le sue qualità ma c’è un problema contrattuale non di poco conto.

Esposito ha infatti un accordo in scadenza con l’Inter a giugno 2026 e questo significa che è già entrato negli ultimi dodici mesi di contratto con il club nerazzurro. Non si registrano al momento discorsi di rinnovo e per questo sembra proprio destinato alla cessione nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Come riportato da Alfredo Pedullà, sulle tracce dell’attaccante classe 2002 dell’Inter c’è da sempre la Fiorentina che sta sondando questa pista da settimane ed è la squadra in pole position. A contendere Esposito ai viola ci hanno però pensato il Parma e il Cagliari che hanno fatto i primi approcci per comprendere i margini dell’operazione.