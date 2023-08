Esposito alla Sampdoria, c’è la firma: i dettagli dell’affare

Sebastiano Esposito lascia nuovamente l’Inter e questa volta potrebbe essere a titolo definitivo. È stato definito, infatti, il suo passaggio alla Sampdoria. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante ha firmato il contratto.

La formula dell’operazione è un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Tra queste c’è la promozione in Serie A, obiettivo che i blucerchiati, guidati da Pirlo, vorranno sicuramente puntare. Per Esposito si tratta della seconda esperienza consecutiva in Serie B, dopo quella al Bari nella scorsa stagione.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante un precampionato più che discreto, Esposito dovrà ancora una volta andare in prestito per cercare maggiore spazio. Questa volta però con la possibilità concreta di lasciare i nerazzurri a titolo definitivo al termine della stagione.