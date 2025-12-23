Esterno dalla Juve: Inter apre allo scambio con Frattesi

Dopo il secco no della Juventus alla possibilità di uno scambio alla pari tra Davide Frattesi e Khephren Thuram, l’Inter ha individuato un nuovo obiettivo dalla rosa di Luciano Spalletti. I bianconeri, infatti, non hanno rinunciato all’idea di strappare il centrocampista al club nerazzurro, dietro il forte desiderio del tecnico di Certaldo di riabbracciare il ragazzo già allenato in Nazionale.

Per quanto riguarda la valutazione del suo cartellino, l’Inter non sembra aver intenzione di scendere dai 35 milioni di euro fissati, ma eviterebbe volentieri di rinforzare nel bel mezzo della stagione una diretta concorrente.

Da qui la nuova idea per un altro scambio con la Juventus, come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport: “Anche Cambiaso è un vecchio pallino nerazzurro e occuperebbe una posizione sguarnita dal ko di Dumfries, ma pure in questo caso i margini per lo scambio sembrano pochi”.

Vedremo se anche stavolta arriverà una chiusura netta da parte del club bianconero, oppure se ci saranno chance per approfondire l’operazione.