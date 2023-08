Fabbian al Bologna, c’è l’accordo: i dettagli dell’affare

Sfumato il passaggio all’Udinese, il futuro di Giovanni Fabbian sarà comunque lontano dall’Inter. Il centrocampista classe 2003, infatti, è pronto a trasferirsi al Bologna a titolo definitivo. Tuttavia, la sua esperienza in nerazzurro potrebbe non essere del tutto finita.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, i rossoblù acquisteranno il giocatore per 5 milioni di euro, ma il club interista avrà un‘opzione per la recompra del giocatore da 12 milioni di euro. Per Fabbian, dunque, un’occasione per mettersi in mostra, anche perché l’allenatore del Bologna, Thiago Motta, avrebbe bloccato il suo passaggio in prestito al Frosinone, perché vuole tenerlo in rossoblù. Un attestato di stima non indifferente.

L’opinione di Passione Inter

Di fatto, l’operazione Fabbian è andata in porto con modalità abbastanza simili a quella che era stata pensata insieme all’Udinese. I nerazzurri si sono lasciati la possibilità di puntare ancora sul giovane centrocampista fra qualche anno. Fabbian ora ha bisogno di esperienza e Thiago Motta potrebbe essere l’allenatore giusto per valorizzare le sue qualità.