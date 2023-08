Saltato il trasferimento all’Udinese nell’ambito dell’operazione Samardzic, Giovanni Fabbian è in cerca di una nuova sistemazione. Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro con il Frosinone che alla fine potrebbe avere il centrocampista classe 2003 in prestito. Ma dal Bologna.

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio infatti la società emiliana potrebbe acquistare il cartellino del calciatore lasciando all’Inter il diritto di riacquisto e cedendolo poi a titolo temporaneo alla società neopromossa.

L’opinione di Passione Inter

L’operazione così impostata col Bologna andrebbe a bilanciare nell’immediato l’esborso per il cartellino di Arnautovic, permettendo a Fabbian di misurarsi con la Serie A in una piazza dove potrebbe trovare spazio. L’Inter, con questa formula, ne mantiene il controllo ripagando comunque la valorizzazione.