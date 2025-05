Fiorentina a rischio rivoluzione senza coppe: può inserirsi l’Inter

L’eliminazione dalla semifinale di Conference League ha fatto molto male alla Fiorentina. Il club viola ha salutato l’Europa dopo un gol subito dal Betis nei supplementari della gara di ritorno giocata al Franchi e ora per la squadra di Palladino arrivare nelle prossime coppe continentali non sarà scontato vista la classifica di Serie A.

Come analizza questa mattina il Corriere dello Sport, senza la partecipazione alle coppe europee la società toscana in estate potrebbe anche dar via a una sorta di rivoluzione nella sua rosa con diverse cessioni e nuovi acquisti in sede di mercato. Di questa situazione potrebbe approfittarne anche l’Inter per far suo un giocatore viola.

Si tratta di Albert Gudmundsson che già la scorsa estate era stato cercato a lungo dall’Inter prima di passare invece alla Fiorentina. Il club viola in questa possibile rivoluzione potrebbe non riscattare il cartellino dell’islandese che tornerebbe così al Genoa. Essendo un calciatore che piace molto a Inzaghi non si può escludere che in estate non venga fatto un nuovo tentativo per lui.