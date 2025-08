Dalla Francia la conferma: “Inter in trattativa da giorni”

Nelle ultime ore il mercato dell’Inter si è dovuto scontrare con un brutto ostacolo come il rifiuto dell’Atalanta nell’affare per Ademola Lookman. La dirigenza nerazzurra sembra essere determinata a regalare a miste Chivu l’attaccante nigeriano ma sta valutando anche delle alternative nel caso in cui dovesse cambiare obiettivo.

Come già raccontato su queste colonne nelle scorse ore, il principale obiettivo di mercato dell’Inter per l’attacco (nel caso in cui non arrivasse Lookman) sarebbe Christopher Nkunku del Chelsea. L’ex Lipsia piace molto ai dirigenti nerazzurri e dalla Francia arriva un’ulteriore conferma di quest’operazione.

Secondo il quotidiano L’Equipe, gli agenti di Nkunku sarebbe infatti da giorni in trattativa con l’Inter per cercare di portare in Serie A il loro assistito. Il futuro dell’attaccante francese interessa molto ai quotidiani e ai tifosi transalpini in vista anche del Mondiale dell’anno prossimo e per questo un trasferimento in nerazzurro potrebbe essere apprezzato.