Dalla Francia – PSG all’attacco per Skriniar: ore decisive?

Milan Skriniar e l'Inter, come due innamorati divisi dal destino, non sono mai stati così lontani, nonostante l'amore sia rimasto immutato. Il difensore slovacco ormai pare il sacrificato designato per alimentare la campagna acquisti e le casse nerazzurre. Il PSG, con i suoi fondi pressoché illimitati, non sembra voler lasciare perdere anzi: le prossime ore potrebbero essere decisive.