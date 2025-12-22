Frattesi verso l’addio: l’Inter fissa il prezzo alla Juve

La posizione di Davide Frattesi all’Inter resta complicata. Il centrocampista, come dimostrato anche nell’ultimo match di Supercoppa Italiana, fatica a trovare continuità e lo spazio che si aspettava, alimentando voci su un possibile addio già a gennaio. L’ipotesi di una separazione dai nerazzurri non è più così lontana.

La dirigenza interista ha le idee chiare sulla questione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club è disposto a lasciarlo partire, ma solo a determinate condizioni: cessione a titolo definitivo oppure prestito con obbligo di riscatto. Nessuna formula più morbida, soprattutto se a bussare dovesse essere una rivale diretta per lo scudetto.

La Juventus segue con attenzione gli sviluppi. L’interesse bianconero si è intensificato dopo l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, che stima il giocatore dai tempi della Nazionale e lo considera un profilo ideale per il proprio centrocampo.

Sul fronte economico, l’Inter non intende fare sconti. Il club ha investito circa 40 milioni di euro per portare Frattesi a Milano e, nonostante gli ammortamenti contabili, la richiesta resta fissata a 30 milioni come base minima. Un messaggio preciso per tutte le società interessate: chi lo vuole, dovrà garantire un’offerta seria e definitiva.