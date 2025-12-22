Frattesi verso l’addio: l’Inter fissa il prezzo alla Juve
La dirigenza apre alla cessione alle sue condizioni
La posizione di Davide Frattesi all’Inter resta complicata. Il centrocampista, come dimostrato anche nell’ultimo match di Supercoppa Italiana, fatica a trovare continuità e lo spazio che si aspettava, alimentando voci su un possibile addio già a gennaio. L’ipotesi di una separazione dai nerazzurri non è più così lontana.
La dirigenza interista ha le idee chiare sulla questione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club è disposto a lasciarlo partire, ma solo a determinate condizioni: cessione a titolo definitivo oppure prestito con obbligo di riscatto. Nessuna formula più morbida, soprattutto se a bussare dovesse essere una rivale diretta per lo scudetto.
La Juventus segue con attenzione gli sviluppi. L’interesse bianconero si è intensificato dopo l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, che stima il giocatore dai tempi della Nazionale e lo considera un profilo ideale per il proprio centrocampo.
Sul fronte economico, l’Inter non intende fare sconti. Il club ha investito circa 40 milioni di euro per portare Frattesi a Milano e, nonostante gli ammortamenti contabili, la richiesta resta fissata a 30 milioni come base minima. Un messaggio preciso per tutte le società interessate: chi lo vuole, dovrà garantire un’offerta seria e definitiva.