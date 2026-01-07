Frattesi-Galatasaray, l’Inter fissa le condizioni per l’addio

Il futuro di Davide Frattesi potrebbe essere lontano dall’Inter già a gennaio. Il Galatasaray corteggia il centrocampista italiano, ma sul tavolo manca ancora qualcosa di decisivo per chiudere l’affare.

Il giocatore non ha preso parte alla trasferta di Parma a causa di un affaticamento all’adduttore. È stato lo stesso calciatore a comunicare di non sentirsi al meglio. Niente di preoccupante, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport: stesso trattamento riservato a Diouf, rimasto fuori contro il Bologna e tornato ad allenarsi a Milano per essere pronto con il Napoli.

La situazione resta però legata anche al mercato. L’interesse del club turco è reale, ma finora non si è tradotto in una proposta ufficiale. Le ipotesi parlano di un prestito da 5 milioni con opzione di riscatto fissata a 30. I nerazzurri, però, sono chiari: valuteranno l’operazione solo se la formula includerà un obbligo automatico o quasi per il riscatto definitivo.

L’altro nodo riguarda le reali intenzioni del calciatore. Negli ultimi giorni avrebbe dato disponibilità a valutare la destinazione turca, anche per via di un ingaggio proposto vicino ai 5 milioni. Non è ancora scontato, tuttavia, che alla fine accetti di trasferirsi.