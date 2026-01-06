Frattesi verso Istanbul: offerta monstre per l’Inter
Offerta pesante sul tavolo: l’Inter valuta l’impatto tecnico ed economico dell’operazione
La permanenza di Davide Frattesi all’Inter appare sempre più in bilico. Il centrocampista italiano è finito con forza nel mirino del Galatasaray, che avrebbe messo sul piatto una proposta da 35 milioni di euro complessivi. L’operazione prevedrebbe un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni.
Una cifra di questo tipo permetterebbe alla società nerazzurra di registrare una delle cessioni più vantaggiose della propria storia. Frattesi, arrivato a Milano nella scorsa stagione, ha trovato poco spazio nelle rotazioni e sembra destinato a cambiare aria per trovare maggiore continuità.
L’eventuale trasferimento si collocherebbe nella parte alta della classifica delle operazioni in uscita più remunerative mai realizzate dal club. Al primo posto di questa graduatoria resta Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea nel 2021 per 113 milioni di euro, cifra che nessun’altra operazione ha mai avvicinato.
Nelle prossime ore si capirà se l’affare con il club turco potrà concretizzarsi. Il Galatasaray sembra intenzionato a chiudere e la società nerazzurra valuta attentamente la proposta, considerando anche le esigenze tecniche della rosa.