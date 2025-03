Gazzetta avvisa l’Inter: “Sondaggi in Europa per Inzaghi”

L’Inter e Simone Inzaghi sono un binomio sempre più saldo. Nonostante gli estimatori sparsi per l’Europa e le varie squadre che hanno sondato il terreno per lui, il tecnico piacentino non ha dubbi: il suo futuro è ancora nerazzurro. L’ex allenatore della Lazio, arrivato sulla panchina dell’Inter nell’estate 2021, ha conquistato la fiducia della società e dei tifosi a suon di trofei messi in bacheca, grazie a un percorso di crescita costante e a risultati che hanno riportato il club tra le grandi d’Europa.

Le voci su un possibile addio sono state spazzate via con un’unica certezza: per Inzaghi esiste solo l’Inter. Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nei confronti di Inzaghi “gli estimatori in giro per l’Europa non mancano, come pure i sondaggi, ma Simone non si vede altrove”. Da qui l’esigenza da parte del club di ragionare da subito sul prolungamento del contratto sino al giugno 2028, a fronte dell’attuale scadenza al giugno 2026.

Un segnale chiaro della fiducia riposta in lui e nel progetto tecnico che sta portando avanti con successo. I numeri parlano chiaro: sotto la guida di Inzaghi, l’Inter ha conquistato trofei importanti e ha dato prova di grande continuità nelle competizioni nazionali e internazionali. Il rinnovo è più di una formalità: è la conferma di una sintonia perfetta tra il tecnico e il club.

La fiducia reciproca, la crescita del gruppo e l’affetto dei tifosi rendono l’Inter la casa ideale per Inzaghi, che si prepara a vivere ancora tante stagioni da protagonista sulla panchina nerazzurra.