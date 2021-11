GdS – Il Napoli vuole Vecino e si accende il mercato dell’Inter: così Nandez torna di moda

Grandi manovre previste in Serie A per la finestra di riparazione

Un uruguaiano per un altro, giusto per non farsi mancare quella dose necessaria di garra charrua all'interno dello spogliatoio. L'Inter starebbe pensando così a delle importanti manovre in vista del mercato di gennaio, dove con ogni probabilità perderà lo scontento Matias Vecino. Dopo lo sfogo maturato dal ritiro della propria nazionale in merito allo scarso minutaggio avuto in questo inizio di stagione, il centrocampista nerazzurro potrebbe cambiare aria nel giro di poche settimane dinnanzi all'interesse del Napoli. Luciano Spalletti, che lo aveva già voluto fortemente a Milano nell'estate del 2017, starebbe pensando a lui come alternativa low-cost per il proprio centrocampo, che a gennaio perderà Anguissa impegnato in Coppa d'Africa.