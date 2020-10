Gervinho svela a sorpresa: “Sono stato vicino a firmare con l’Inter!”

Parlando a Talent d’Afrique, Gervinho ha rivelato un retroscena di mercato di cui si era parlato nel corso degli ultimi giorni della sessione. Il centravanti ivoriano, infatti, era stato accostato all’Inter, come possibile quarta punta molto gradita ad Antonio Conte. Trattativa che, in fin dei conti, era tutt’altro che inventata, come confermato dallo stesso Gervinho.

“Sono stato vicino alla firma con l’Inter, che è un club molto importante, ma non sono deluso. Sono felice di restare a Parma. Il club fa grande affidamento su di me e io sto bene qui. Se avessi giocato nell’Inter sarebbe stato sicuramente un vantaggio per me e per la mia carriera, ma va bene così. Essere stato nel mirino dei nerazzurri è stato un onore”, ha dichiarato l’ivoriano.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<