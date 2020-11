CdS – Giroud continua ad essere più di una suggestione: accordo simile a quello con Young?

L’Inter continua ad aver bisogno di un’alternativa di spessore a Romelu Lukaku. Con l’assenza del belga nelle ultime sfide disputate dai nerazzurri, infatti, Antonio Conte non sembra aver puntato a sufficienza su Andrea Pinamonti, segno che un acquisto debba essere fatto. Il Corriere dello Sport riporta di un costante interessamento per Olivier Giroud, che ha bisogno di spazio.

Didier Deschamps, infatti, in vista dell’Europeo, ha spinto il suo attaccante a trovare una sistemazione a lui più congrua, vista la fatica nell’accumulare minuti nelle gambe sotto la guida di Lampard al Chelsea. L’Inter, dunque, potrebbe tornare prepotentemente sul giocatore, magari proponendo all’ex Arsenal un accordo simile a quello concordato con Ashley Young: 6 mesi con opzione per la stagione successiva. I nerazzurri vorrebbero strapparlo a zero o al massimo pagando un paio di milioni, visto che va in scadenza di contratto a giugno 2021.

L’alternativa, come noto, continua ad avere il nome di Gervinho. L’ivoriano, però, ha caratteristiche indubbiamente differenti rispetto al francese ed il tutto dipenderà dalla decisione di Pinamonti, contropartita proposta al Parma.

