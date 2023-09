C’è un nuovo calciatore nel mirino di Inter e Napoli sul mercato. Si tratta di Albert Gudmundsson, esterno islandese di proprietà del Genoa che nella passata stagione è stato tra i protagonisti della scalata verso la promozione in Serie A. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il calciatore potrebbe fare il salto ad una delle due big nelle prossime sessioni di mercato.

Il classe 1997, che in questo campionato ha portato a termine il 65% dei dribbling provati, non può essere più considerato un giovanissimo, ma sembra aver raggiunto il pieno della maturità. Acquistato dal Grifone nel gennaio 2022 per poco più di un milione di euro, viene oggi valutato da Transfermarkt sui 4,5 milioni.

L’opinione di Passione Inter

Riconoscendo il grande talento di Gudmundsson, va però fatta una considerazione di natura tattica. L’islandese, infatti, rende al meglio se schierato come esterno d’attacco, preferibilmente in un tridente. Una posizione che non viene prevista nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, dove ai laterali viene invece richiesto di coprire tutta la fascia. Per l’attaccante del Genoa non è comunque esclusa un’evoluzione alla Mkhitaryan, considerata l’abilità ad occupare anche le zone centrali del campo.