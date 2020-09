Dall’Inghilterra – Tottenham, nuova offerta per Skriniar. Scende in campo Levy: le cifre

Il Tottenham, adesso, non vuole più attendere. Dopo aver incassato un secco ‘no’ dall’Inter a fronte di una prima offerta da 30-35 milioni di euro per Milan Skriniar, gli Spurs stanno preparando una nuova proposta da avanzare al management nerazzurro. In particolare, il proprietario del club Daniel Levy sarebbe pronto a scendere in campo per soddisfare a pieno le richieste di José Mourinho, rimasto in emergenza in difesa dopo la partenza di Jan Vertonghen a parametro zero. I londinesi, ora, sono quindi pronti ad innalzare la proposta per lo slovacco.

Per cercare di far calare un po’ le pretese dell’Inter – che per Skriniar vorrebbe circa 55 milioni di euro -, il Tottenham, scrivono dall’Inghilterra, sarebbe pronto a formalizzare una nuova offerta ufficiale intorno ai 40-45 milioni di euro più bonus. Cedendo lo slovacco, i nerazzurri potrebbero monetizzare a sufficienza per provare l’assalto di mercato finale a N’Golo Kanté, per il quale, dal Chelsea, sembra essere arrivata una timida apertura. Antonio Conte sta incrociando le dita.

