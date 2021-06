In Cile si chiedono quale sarà il futuro di Vidal: “E se tornasse al Colo Colo?”

Il ritorno in patria rimane tra le possibilità del centrocampista cileno

Come rivelato dallo stesso calciatore, però, sarebbe per lui un sogno poter vestire un giorno le maglie del Flamengo in Brasile e quella del Club America in Messico. In Cile, come riportato da Dale Albo, addirittura sperano già in un ritorno del Guerriero al Colo Colo. La voglia di Vidal di tornare alla società in cui è cresciuto e per la quale ha sempre fatto il tifo per lottare al fianco dei tifosi per la Copa Libertadores potrebbe realmente fare la differenza e convincere il cileno ad affrettare i tempi.