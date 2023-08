Inter, addio definitivo a Balogun? Il Chelsea piomba su di lui

L’attacco dell’Inter è attualmente al completo, a meno che non ci sia una partenza di Correa negli ultimi giorni di mercato. Secondo Fabrizio Romano, in quel caso sarebbe Alexis Sanchez il nome preferito. Difficile, invece, che possa tornare di moda la pista Folarin Balogun.

Sull’attaccante dell’Arsenal, a lungo obiettivo nerazzurro per l’attacco, sarebbe piombato il Chelsea. I Blues sono alla ricerca di una punta per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Mauricio Pochettino.

L’opinione di Passione Inter

L’operazione Arnautovic e l’interesse per Pavard sembrano aver mandato un segnale abbastanza chiaro in casa nerazzurra: l’investimento importante verrà fatto in difesa e non in attacco. Balogun è stato a lungo il profilo preferito dalla dirigenza interista, ma l’Arsenal ha sempre avuto richieste troppo elevate. Più probabile un’operazione low cost in caso di addio di Correa.