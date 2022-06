CdS – L’Inter cambia formula per Bremer. De Vrij può restare, fari su Milenkovic

L'Inter non ha alcun dubbio: Gleison Bremer diventerà presto un nuovo calciatore nerazzurro. Nonostante la distanza sia ancora enorme con il Torino, dalle parti di Viale della Liberazione filtra un certo ottimismo in merito alla buona riuscita dell'operazione. Nei prossimi giorni le due società si vedranno per fare il punto della situazione e sarà l'occasione giusta per i dirigenti interisti per presentare ai granata la nuova formula pensata per il centrale brasiliano.