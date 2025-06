L’Inter accoglie Chivu: pronto un DOPPIO regalo di mercato

Non c’è ancora l’ufficialità, ma non sembrano esserci più dubbi sull’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter nella prossima stagione. Nella giornata di oggi, infatti, il tecnico dovrebbe firmare il contratto biennale che lo legherà al club nerazzurro.

Il tecnico romeno, poi, dovrà subito gettarsi nella mischia a capofitto, visto l’imminente Mondiale per Club. Ecco perché la dirigenza dell’Inter sarebbe già al lavoro per regalargli un paio di rinforzi. Come riportato da Sky Sport, il primo obiettivo sarebbe una punta.

In cima alla lista c’è Rasmus Hojlund, per il quale i nerazzurri sarebbero pronti a offrire un prestito con obbligo di riscatto al Manchester United. L’altro profilo che piace è quello di Ange-Yoan Bonny, seguito da tempo e allenato da Chivu al Parma. L’allenatore potrebbe avere l’ultima parola proprio su questa operazione.