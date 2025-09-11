11 Settembre 2025

L’Inter vuole il colpo TOP: può arrivare a QUESTO prezzo

Ormai terminata la sosta per le nazionali, è tempo di tornare in campo per l’Inter di Chivu, attesa dal big match contro la Juventus. In queste due settimane di pausa, però, i dirigenti hanno continuare a lavorare sul fronte del calciomercato, in vista di gennaio, ma guardando anche oltre.

In particolare, c’è una pista estiva che è ancora viva nella testa dei vertici nerazzurri: Manu Koné della Roma. Ne parla stamattina La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l’arrivo del centrocampista francese non sia ancora da escludere del tutto.

Il motivo? La Roma ha bisogno di cedere per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario. La decisione dei Friedkin di tenere Koné ad agosto è sembrata essere solo un rinvio di una cessione danarosa necessaria per le casse del club.

Entro il 30 giugno la Roma deve incassare almeno 90 milioni di euro, scrive la Rosea. L’Inter, dal canto suo, era pronta a mettere sul piatto oltre 40 milioni di euro per Koné, con in beneplacito di Oaktree. Da capire se e quando questa trattativa potrebbe riaccendersi.

