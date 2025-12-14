Inter delusa dal prestito di Carboni: ribaltone a gennaio

Questo pomeriggio, l’Inter ritroverà da avversario Valentin Carboni nel corso del match di Marassi contro il Genoa. Il fantasista argentino, partito in prestito la scorsa estate per ritrovare minuti e brillantezza fisica, si è in realtà perso col passare dei mesi. Da titolare del Grifone nel 4-2-3-1 di Vieira, dopo prestazioni poco esaltanti e con l’approdo di Daniele De Rossi in panchina ha perso decisamente spazio.

Il nuovo sistema di gioco, il 3-5-2, ha poi penalizzato la sua collocazione in campo, riducendo ulteriormente i suoi minuti di gioco. Per questa ragione, come scritto da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si è detta delusa per lo scarso utilizzo del classe 2005. L’obiettivo del club nerazzurro, che crede tantissimo nelle sue qualità, era quello di spedirlo in prestito per dargli la possibilità di recuperare al 100% dall’infortunio al crociato della passata stagione.

Da qui l’idea, secondo la rosea, di interrompere già nel mercato di gennaio il prestito di Carboni al Genoa. Questo perché, specialmente in Italia, non mancano gli estimatori dell’argentino, a partire dal Pisa di Alberto Gilardino. Il tecnico lo vedrebbe benissimo nel suo sistema di gioco a supporto di un centravanti fisico per aggiungere qualità alla fase offensiva.