L’Inter prenota il “Dumfries del FUTURO”: chiusura vicina

La stagione dell’Inter è ben lontana dal chiudersi. I bnerazzurri sono attesi non solo dal campionato e dalla finale di Champions League, ma anche dal Mondiale per Club di giugno, che però rappresenterà una occasione per vedere qualche volto nuova nella rosa di Inzaghi.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, grazie anche ai corposi introiti di questa stagione, l’Inter è pronta a cambiare la sua politica di mercato, con molte più operazioni in entrata rispetto al passato, alcune anche in tempi molto brevi, proprio in vista del mondiale statunitense.

Il primo colpo è stato Sucic, ma come scrive sempre la Rosea, i nerazzurri contano di chiudere a breve anche per quello che è ritenuto “Dumfries del futuro”. Si tratta di Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia, per il quale va limata la distanza con il club transalpino, ad oggi di circa 25-30 milioni di euro.