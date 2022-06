Inter – Lautaro giura fedeltà: già rifiutata la prima offerta dalla Spagna

Il Toro vuole continuare a trascinare l'Inter

Le parole di Lautaro Martinez a fine partita di Italia-Argentina sono state molto chiare: il Toro vuole restare all'Inter. L'attaccante non ha digerito lo Scudetto perso nel testa a testa con il Milan ma, anziché uscirne scoraggiato o demotivato, ha sfruttato quella delusione per accendersi ulteriormente e guardare alla prossima stagione con grande convinzione. Lautaro vuole la rivincita e vuole prendersela con la sua Inter. Tanto che, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe già rifiutato un'offerta importante per rimanere nella sua seconda casa, Milano.