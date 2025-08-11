L’Inter non rilancia per Lookman: “Napoli in agguato”

Dopo giorni di attesa, l‘Inter ha deciso di dare una sterzata decisa alla trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman. Il club nerazzurro, che nelle scorse settimane si era spinto ad un’offerta complessiva da 45 milioni di euro, è adesso stanco dell’atteggiamento della Dea. Da Bergamo non è ancora stata formulata una valutazione precisa del cartellino del centravanti e tutto ciò rende l’affare ancor più complicato.

Alla luce di quanto anticipato, l’Inter ha deciso di fermarsi all’ultima offerta e non andare oltre i 45 milioni di euro già rifiutati dall’Atalanta. Lookman, che da giorni si è rifugiato in Portogallo, rimane dunque in sospeso. Il nigeriano ha un accordo di ferro con i nerazzurri, ma la mancata apertura dell’Atalanta alla sua cessione rischia di ingigantire ancora di più lo strappo che si è generato tra le parti.

In questo scenario, in cui è l’Atalanta a stabilire le regole del gioco, può clamorosamente tornare in scena il Napoli di Antonio Conte. Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il club di De Laurentiis rimane “in agguato” sull’attaccante, pronto ad eventuali colpi di teatro dagli ultimi giorni di mercato qualora Lookman dovesse rimanere ancorato a Bergamo.