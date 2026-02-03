Inter, mercato senza rinforzi: Chivu aspetta Dumfries

L’Inter non ha effettuato acquisti nella finestra di gennaio. Nonostante l’addio di Palacios e l’emergenza sulla fascia destra che si protrae dal 9 novembre, il club nerazzurro non ha messo a disposizione di Chivu alcun rinforzo. Luis Henrique continuerà quindi a presidiare quella zona del campo, in attesa del recupero di Dumfries.

Gli investimenti sono stati indirizzati verso il futuro, con gli arrivi di Jakirovic e Massolin. Per il resto, secondo il Corriere dello Sport, si sono registrati diversi tentativi falliti: da Cancelo a Perisic, passando per Diaby e Jones, quest’ultimo collegato a una possibile cessione di Frattesi. Nessuna operazione è andata in porto.

L’ultima pista rimasta quasi aperta riguardava Diaby, ma solo perché l’Al-Ittihad fino a domenica sera non aveva risposto all’ultima proposta nerazzurra. Ieri è arrivato, via mail, anche il no definitivo a un prestito fino al prossimo dicembre, con obbligo di riscatto legato al numero di presenze per circa 30 milioni. Tutti i giocatori avevano dato l’ok all’Inter, trovando pure l’accordo economico. È sempre mancata però l’intesa con i club di appartenenza, ad eccezione di Cancelo che ha preferito il Barcellona.

A Chivu non resta che attendere il rientro di Dumfries. La speranza è che bastino una ventina di giorni e che lo stato d’animo dell’olandese sia quello giusto. Il dubbio è legato al sondaggio del Liverpool di qualche giorno fa, di cui si è lamentato lo stesso Marotta. Non si è concretizzato nulla, ma nella testa del giocatore potrebbe aver preso corpo l’idea di cambiare aria. Probabile che accada a fine stagione.