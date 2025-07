Scontro Inter-Milan su Leoni: “C’è una preferenza”

Da giorni Giovanni Leoni è diventato l’obiettivo numero uno di Inter e Milan per i rispettivi reparti di difesa. Il centrale, oltre alla giovanissima età, ha già dimostrato nella sua prima stagione in Serie A grande talento e personalità.

Un calciatore che può rappresentare il presente e futuro della Nazionale Italiana, come hanno già intuito anche Inter e Milan. Per questa ragione il Parma cercherà di tirar fuori quanto più possibile dalla sua cessione, consapevole delle potenzialità del cartellino del classe 2006.

Come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, la valutazione degli emiliani per la cessione di Leoni si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Questo perché il Parma non ha alcuna intenzione di cedere il ragazzo e vorrebbe trattenerlo per un’altra stagione. Allo stesso tempo, sa bene che dinnanzi a certe proposta sarà impossibile far muro per tenere il difensore.

Nel duello tutto milanese, secondo il quotidiano romano l’Inter potrà “sfruttare la corsia preferenziale già aperta, magari facendo calare in parte le pretese degli emiliani e far sì che l’assalto diventi più accessibile”. Tutto ciò anche alla luce dei buonissimi rapporti tra il presidente Marotta e l’ad Cherubini, confermati dall’ultimo affare che ha vestito Bonny di nerazzurro.