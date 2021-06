CdS – L’Inter cerca l’incastro per Nandez: il Cagliari chiede Dimarco

Il centrocampista uruguagio verrebbe acquistato per rinforzare la corsia di destra

Sul taccuino di mercato dell' Inter ormai da diverse estati, Naithan Nandez potrebbe sbarcare tra qualche settimana nel mondo nerazzurro. Come ribadito anche questa mattina dal Corriere dello Sport, la trattativa con il Cagliari sembrerebbe essere in stato avanzato, alla ricerca dell'incastro che possa dare lo slancio definitivo. Dopo le prime indiscrezioni circolate ieri, è stata smentita da più parti la possibilità di un inserimento di Matias Vecino all'interno dell'operazione, dal momento che Simone Inzaghi vorrà dargli almeno una chance per la prossima stagione.

Uno dei nomi più caldi che inevitabilmente verrà inserito all'interno dello scambio è quello di Radja Nainggolan. Ma non solo, perché oltre al belga il Cagliari vorrebbe un'altra pedina dai nerazzurri per cercare di uscire rinforzata una volta lasciato andare via Nandez. I dialoghi tra il presidente Giulini e la dirigenza dell'Inter sono abbastanza frequenti, e nelle ultime ore il club sardo ha fatto sapere di essere interessato anche a Federico Dimarco. Il calciatore, di ritorno ad Appiano Gentile dal prestito al Verona, potrebbe essere rivalutato dalla società interista, anche se in caso di offerta economica a due cifre verrebbe lasciato andare.