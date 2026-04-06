A Pressing, su Mediaset, si discute del caso Bastoni, tra il “linciaggio mediatico” come lo definisce Marotta e le voci insistenti sul Barcellona. L’ex Inter Andrea Ranocchia risponde ad Alberto Brandi che gli chiede se lui, al posto del difensore nerazzurro, lascerebbe il campionato italiano per questa situazione ambientale che si è creata: “Io no – replica subito Ranocchia -. E penso che anche lui non voglia lasciarlo. Posso dire che è un amico, ci sentiamo spesso. Secondo me tanti altri giocatori con questa situazione sarebbero andati giù, avrebbero fatto fatica anche a uscire di casa. Lui è un ragazzo che ha una grandissima personalità, è un ragazzo che comunque tante cose se le fa scivolare addosso, seppur naturalmente tante, tante minacce hanno colpito la sua famiglia, la figlia, la moglie e lì comunque nel campo incide questa cosa qui… Cioè tu non riesci a entrare in campo sereno. Anche nella vita quotidiana”.