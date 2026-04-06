6 Aprile 2026

Bastoni al Barcellona? Ranocchia svela: “Ci sentiamo spesso, posso dirvi che…”

L'ex capitano nerazzurro racconta il momento del difensore al centro di un velenoso caso mediatico

A Pressing, su Mediaset, si discute del caso Bastoni, tra il “linciaggio mediatico” come lo definisce Marotta e le voci insistenti sul Barcellona. L’ex Inter Andrea Ranocchia risponde ad Alberto Brandi che gli chiede se lui, al posto del difensore nerazzurro, lascerebbe il campionato italiano per questa situazione ambientale che si è creata: “Io no – replica subito Ranocchia -. E penso che anche lui non voglia lasciarlo. Posso dire che è un amico, ci sentiamo spesso. Secondo me tanti altri giocatori con questa situazione sarebbero andati giù, avrebbero fatto fatica anche a uscire di casa. Lui è un ragazzo che ha una grandissima personalità, è un ragazzo che comunque tante cose se le fa scivolare addosso, seppur naturalmente tante, tante minacce hanno colpito la sua famiglia, la figlia, la moglie e lì comunque nel campo incide questa cosa qui… Cioè tu non riesci a entrare in campo sereno. Anche nella vita quotidiana”.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.